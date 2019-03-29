Mehmetçik Kosova’da yardıma muhtaç ailelere kucak açtı

NATO’nun Kosova Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Prizren’de yardıma muhtaç 100 aileye giysi, gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu.

NATO’nun Kosova Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği projeyle, Kosova’nın güneyindeki tarihi Prizren’de yardıma muhtaç 100 aileye giysi, gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığıyla ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeyle ilgili konuşan Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Kurt, "Derneğimiz kurulduğu ilk günden itibaren yardıma muhtaç ailelerin zor günlerinde hep yanlarında olmaya, elimizden geldiğince ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de yine Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığıyla birlikte yardıma muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına bu projeyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde derneğimize sunmuş oldukları desteklerden dolayı Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığına şükranlarımızı ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

Kosova’da 1999 yılından itibaren barış, güvenlik ve huzurun tesis edilmesinde görev alan Mehmetçik, sosyal etkinliklerine de büyük önem veriyor.



