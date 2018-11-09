Mehmetçik, köylüler elektriksiz kalmasın diye fırtınada çalıştı

Van'ın Başkale ilçesinde fırtına ve kar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu oluşan arıza, Mehmetçik'in yardımıyla onarıldı.
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (VEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şiddetli fırtına ve kar nedeniyle elektrik direklerinin ve şebekesinin hasar görmesi ve devrilmesi sonucu, Başkale ilçesine bağlı Geçitvermez ve Sualtı köylerinde enerji kesintisi yaşandı.
Bunun üzerine arızayı gidermek için karla kaplı araziyi yaya tırmanarak bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan ağaç direkleri taşıdı bir yandan da olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, "Ekiplerimiz onarım için bölgeye intikal etti ancak gerek arazi şartları gerekse hava koşulları nedeniyle oldukça zorlandık. Askerlerimiz sağ olsun yardımımıza gelerek arızayı kısa sürede onarmamıza yardımcı oldu. Köylere enerji verildi. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Mehmetçik'imize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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