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Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler ve komutanlar Kurban Bayramını ailelerinden uzakta, sınır hattında karşıladı.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler ve komutanlar Kurban Bayramını ailelerinden uzakta, sınır hattında karşıladı. Nöbet sırasında görüntülü arama yoluyla bayramlaşan Piyade Er Emre Kul ile annesi Muhsine Kul’un duygu dolu anları ise İhlas Haber Ajansı tarafından anbean kaydedildi.
Türkiye’de ve İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu yaşanırken Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu’nda görev yapan askerler, bayramı elleri tetikte karşıladı. Sınır hattında olası tehlikelere karşı 7/24 elleri tetikte vatan nöbeti tutan Mehmetçik, vatandaşların bayramı huzur içinde yaşayabilmesi için görevini hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. ’Hudut Kartalları’, ’hudut namustur’ ilkesiyle sınır hattını, teknolojiyi de kullanarak termal ve 360 derece görüntü alabilen kameralarla izliyor. Sınırda nöbet tutan askerlere arama tarama faaliyetlerinde özel eğitimli köpek de eşlik ediyor.
Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu’nda, Kurban Bayramı’nın birinci günü sabahın erken saatlerinde kendi aralarında bayramlaşan komutanlar ve askerler daha sonra ise aileleriyle bayramlaştı. Ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşasalar da vatan nöbeti tutmanın gururuyla görevlerini yapmaya devam eden askerler ve komutanlar, yakınlarıyla telefonla ya da görüntülü arama yoluyla bayramlaştı.

Askerin annesi ile görüntülü konuşması duygusal anlara sahne oldu
Piyade Er Emre Kul’un Bursa’da yaşayan annesiyle görüntülü arama yoluyla bayramlaşması ve duygu dolu anların yaşanması ise İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Komutanının telefonu ile annesine sürpriz yaparak görüntülü arama yapan P. Er Emre Kul’u gören annesi hem sevinci, hem gururu hem de hüznü bir arada yaşadı. Asker oğluyla bayramlaşırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Muhsine Kul, vatan nöbeti tutan komutanlar ile askerlere dua etmeyi de ihmal etmedi.

"Bayram, seyran demeden nöbete devam ediyoruz"
Vatan için bayram, seyran demeden nöbet tutmaya devam ettiklerini söyleyen Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Sezen, "Biz Türk Silahlı Kuvvetleri ailesi olarak erbaş ve erlerimizle bayramımızı burada kutluyoruz. Buradan tüm milletimizin de Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Merak etmesinler bizim elimiz tetikte, milletimiz rahat olsun. Biz 24 saat bayram, seyran dinlemeden buradayız, hudut bizlere emanet. Asker ailelerimiz de merak etmesin. Onlar bizim de evlatlarımız" dedi.

"Ailelerimiz bizi merak etmesin"
Türk milletinin ve ailesinin bayramını kutlayan Piyade Er Oğuzhan Ün ise "Tüm milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ailelerimiz bizi merak etmesin, onların da bayramını kutluyorum. Bizler vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü için hudut güvenliğini sağlıyoruz" diye konuştu.

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı

Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut Karakolu’nda karşıladı
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