Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin çekimleri neden ertelendi?

Geçen sezon TRT1 ekranlarında başlayan iddialı dizisi Mehmetçik Kut’ül Amare'nin 2'nci sezon hazırlıkları gecikmeli olarak başladı.

İddiaya göre; TRT1'de 2'nci sezonuyla ekrana gelecek olan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yeni sezonu için tasarlanan kostümler beğenilmedi ve bu nedenle bir haftalık bir gecikme yaşandı. Dizinin kostümlerini yapan Seçil Gülcü ile bu olayın ardından yollar ayrıldı. Gülcü'nün yerine komtüm tasarımları için Candan Günay ile anlaşıldı.

Dizinin ikinci sezon çekimleri yaşanan bu olayın ardından bir hafta gecikmeli olarak başladı.

