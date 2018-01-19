Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu!

Son Güncelleme 6 saat önce DİZİ HABERLERİ | 19.01.2018 02:03 |6 saat önce

TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare, 18 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 1. bölümüyle sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu. Dev prodüksiyonu ile dikkatleri çeken Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 1. bölüm final sahnesi ise izleyenleri duygulandırdı. Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul'un da yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu yazdığı ve yapımcılığı üstlenen dizi, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alarak yola çıkıyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı Mehmetçik Kut'ül Amare, Perşembe akşamı yayınlanan 1. bölümünde, dev prodüksiyonuyla dikkatleri çelti. Mehmetçik'in göstermiş olduğu üstün başarıyı gözler önüne seren Mehmetçik Kut'ül Amare'nin ilk bölümü Perşembe akşamı sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. OYUNCULARA 6 AY ASKERİ EĞİTİM

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl’daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldukları bir hazırlık sürecinden geçtiler. MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 2. BÖLÜM FRAGMANI

DEV PRODÜKSİYON

Oyuncu kadrosu, dekorları, kostümleri ve dönemin mimari diline uygun inşa edilen mekanlarıyla göz kamaştıran izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği ‘Mehmetçik Kut’ül-Amare’ dizisinde, vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül-Amare’ dizisinin çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor. İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor. MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE GENEL KONUSU NEDİR?

Mehmetçik Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır. Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet yapacaklarıyla İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır. Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül-Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.