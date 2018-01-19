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Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu!

DİZİ HABERLERİ | 19.01.2018 02:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare, 18 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 1. bölümüyle sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu. Dev prodüksiyonu ile dikkatleri çeken Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 1. bölüm final sahnesi ise izleyenleri duygulandırdı. Mehmetçik Kut'ül Amare'nin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu!

Diriliş Ertuğrul'un da yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu yazdığı ve yapımcılığı üstlenen dizi, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alarak yola çıkıyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı Mehmetçik Kut'ül Amare, Perşembe akşamı yayınlanan 1. bölümünde, dev prodüksiyonuyla dikkatleri çelti. Mehmetçik'in göstermiş olduğu üstün başarıyı gözler önüne seren Mehmetçik Kut'ül Amare'nin ilk bölümü Perşembe akşamı sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi.

OYUNCULARA 6 AY ASKERİ EĞİTİM
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; at binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. Yüzyıl’daki Osmanlı askerlerinin aldığı tüm eğitimlere tabi tutuldukları bir hazırlık sürecinden geçtiler.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 2. BÖLÜM FRAGMANI

DEV PRODÜKSİYON
Oyuncu kadrosu, dekorları, kostümleri ve dönemin mimari diline uygun inşa edilen mekanlarıyla göz kamaştıran izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği ‘Mehmetçik Kut’ül-Amare’ dizisinde, vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık Taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül-Amare’ dizisinin çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor. İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE GENEL KONUSU NEDİR?
Mehmetçik Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet yapacaklarıyla İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül-Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE OYUNCULARI KİMLER?
33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biri olan Süleyman Askerî’yi dizide Kaan Taşaner canlandırıyor. Süleyman Askerî; verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getiren, ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isim olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir genç olan Mehmet’i İsmail Ege Şaşmaz canlandırırken Cox karakterini ise İlker Aksum canlandırıyor. 42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biri olan Cox, İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiş bir karakter. Hüsrev karakterine ise Türk sineması ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Serdar Gökhan hayat veriyor.

63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivan olan Hüsrev ömrü savaşmakla geçmiş ve liyakat madalyası bulunan eski bir asker olarak izleyici ile buluşacak. 32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casus olan Elizabeth karakterini Gamze Özçelik canlandırıyor.20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilen Zeynep karakterini ise Özgü Kaya canlandırırken Said karakterini Semih Ertürk oynuyor. 33 yaşındaki külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerinden olan Mevlüt karakterini İsmail Hakkı canlandırırken, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biri olan Niyazi karakterini Uğur Karabulut canlandırıyor. İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biri olan ve görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria karakterini de Eva Dedova oynuyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dizierden tarih öğrenen osmanlı torunları gerçek tarihi öğrenmeye ne zaman başlayacak acaba
bizim ülke bu yüzden gelismedi gelismeyecek aşk ve asker filmleri yapimi kolay olsa gerek her kanalda bir tane var ama bilim kurgu uzay polisiye vs.degisik film yonetecek yonetmenler cıkmıyor hala ülkemizden ithal filmlere devam
Toplumu uyutun biz hale dünyada ki savaşların yalı kılıç ile kazanıldığını Dünyanın en büyüğü biz olduğumuzu zannetelim Yok diriliş ertuğrul yok, vatanım sensin, Mehmetcik Kut’ül-Amare bu halkı uyutun ki peşinden zamları ota yetmez samanı eti prinçi buğdayı fasulyeyi ineği ithal edin sonra biz böyle kahramandık diye öğünün.
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