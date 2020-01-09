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  4. Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi

Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu'ndan kendilerine mektup gönderip, yalnız olmadıklarını vurgulayan öğrencilere video çekerek cevap verip, teşekkür etti.

Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi

ZONGULDAK, (DHA)- HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu'ndan kendilerine mektup gönderip, yalnız olmadıklarını vurgulayan öğrencilere video çekerek cevap verip, teşekkür etti.
Rüzgarlımeşe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, geçen yıl Hakkari'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Komandolar da mektuba video çekerek cevap verip, öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler bu yıl da komandoları unutmadı. Mektup yazarak yalnız olmadıklarını söyledikleri 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı'na bağlı komandolar, öğrencilerin sevgisine yine kayıtsız kalmadı. Komandolar, kardan yaptıkları kulübe içinde öğrencilerin mektuplarına cevap verdi.
Görüntülerde, bir askerin "Değerli Rüzgârlımeşe İlkokulu öğrencileri, bizlere göndermiş olduğunuz içten, sıcak ve samimi mektubunuzu duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınız bizi fazlasıyla mutlu ederek gururlandırdı. Sayenizde bir kere daha yalnız olmadığımızı güzel vatanımızı her zaman olduğu gibi yediden yetmişe bir bütün olduğunu yine hatırladık. Yazmış olduğunuz mektupta sevgi, saygı ve o güven verici cümleleriniz bizleri tekrar tekrar şereflendirdi. Sizlerin o saf ve tertemiz duygularla yazılmış olan mektuplarınıza her zamanki gibi layık olmaya çalışıyoruz ve layık olacağız. Sizlere ve mektupların yazılmasına vesile olan değerli öğretmenlerimize 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı personeli adına teşekkür ederiz" sözleri yer aldı.

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