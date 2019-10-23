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Mehmetçik öğrencilerin mektuplarıyla moral buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda görevini sürdüren asker, bir öğrencinin gönderdiği mektuba zırhlı araçtan cevap gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam Mehmetçiğin öğrencilerden gelen mektupları okuduğu anları gösteren video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ettiği belirtilerek, bir öğrencinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'deki Mehmetçiğe gönderdiği mektuba yer verildi.

Bir askerin okuduğu mektupta şunlar yer alıyor:

"Sevgili Mehmetçik, siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Sizin bir isteğiniz varsa daima vermeye hazırız. Türkiye'deki herkes size dua ediyor. Emin olun ki biz daima canımızı vermeye hazırız. Yeter ki bu vatan yıkılmasın. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun. Siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah siz ve bütün askerler şehit olmadan sağ salim vatanımıza ve ailelerinize kavuşursunuz. Bu mektubun size ulaşması dileğiyle. Bunu bilin ki siz bu vatanı koruyup düşmanların eline geçirmeyeceksiniz. Siz mutlu olun bu bize yeter. Şehitler ölmez, vatan bölünmez."

Öğrencinin yazdığı mektuba zırhlı aracın içerisinden cevap veren Mehmetçik, "Öğrenci kardeşimize teşekkür ediyor ve gözlerinden öpüyoruz. Türk milletinin gözü arkada kalmasın, dualarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

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