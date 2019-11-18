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Mehmetçik Rasulayn’ın köyüne elektrik getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn’da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn’da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi. Paylaşımda, “Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı” denildi.

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