Mehmetçik silah arkadaşları için dua etti

Adana’da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret eden Mehmetçik, şehit silah arkadaşları için dua etti.

Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliğini şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Mehmetçik de ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla Mehmetçik vatan uğruna canını feda eden silah arkadaşlarını unutmadı. Şehitliğe gelen Mehmetçikler tek tek mezarlara karanfil koyup ardından da dua etti. Vatan nöbetinin kendilerinde olduğunun bilinci ile şehitliğe gelen askerlerin dua etmesi şehit yakınlarını ve özellikle de anneleri duygulandırdı.

