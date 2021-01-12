HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı

Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı

12.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde yer alan Hakurk’ta arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren komandoların çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde yer alan Hakurk’ta arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren komandoların çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, komandolara eşlik eden bir köpeğin de omuzlarda taşındığı görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı (yaklaşık bin adet), 12,5 mm Doçka mühimmatı (Bin adet), 14,5 mm Doçka mühimmatı (yaklaşık 2 bin adet) ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
13 yaşına kadar istismar etti! Kan donduran ifade13 yaşına kadar istismar etti! Kan donduran ifade
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

İBB iletişim merkezleri önünde HES kuyruğu

Son 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi yakalandı

Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden oldu

Korkutan görüntü! 'Çok ağır bir koku var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.