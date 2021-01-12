Mehmetçik, sudan geçemeyen köpeği omuzlarında nehrin karşısına taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde yer alan Hakurk’ta arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren komandoların çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, komandolara eşlik eden bir köpeğin de omuzlarda taşındığı görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı (yaklaşık bin adet), 12,5 mm Doçka mühimmatı (Bin adet), 14,5 mm Doçka mühimmatı (yaklaşık 2 bin adet) ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri yer aldı.

