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  4. Mehmetçik'ten teröre bir darbe daha! MSB 'Devam edilecek' diye duyurdu

Mehmetçik'ten teröre bir darbe daha! MSB 'Devam edilecek' diye duyurdu

06.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik'ten teröre bir darbe daha! MSB 'Devam edilecek' diye duyurdu

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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