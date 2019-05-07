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Mehmetçik teröristlere yönelik bahar operasyonlarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilip imha edilen bir mağarada 4 tüfeğin yanı sıra patlayıcı ve çeşitli mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilip imha edilen bir mağarada 4 tüfeğin yanı sıra patlayıcı ile çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik operasyonlarını bahar ayında da sürdüren İl Jandarma Komutanlığı timleri, Ovacık ilçesi kırsalında örgüt mensuplarınca kullanılan bir mağara buldu.

Mağarada gerçekleştirilen aramada, bir kanas keskin nişancı tüfeği, iki makineli tüfek, bir mavzer tüfek, 4 kanas şarjörü, bir kanas dürbünü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, birer adet tabanca ve el bombası, 365 adet biksi fişeği, 285 kanas fişeği, 159 mavzer fişeği, 12 tabanca fişeği ve 50 metre kabloyla çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bu malzemelere el koyan ekipler mağarayı ise imha etti.

Kent genelinde terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mağara terör operasyonu Tunceli

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