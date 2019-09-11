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Mehmetçik Vakfı'na bağış karşılığı şikayetinden vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

DÜZCE’de restoran sahibi olan A.O.

Mehmetçik Vakfı'na bağış karşılığı şikayetinden vazgeçti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE’de restoran sahibi olan A.O. adlı kadın, kendisine evlenme teklifi yapıp, elle tacizde bulunduğunu iddia ettiği A.B.'ye yönelik şikayetinden Mehmetçik Vakfı’na 1000 TL bağış yapması şartıyla vazgeçti.
Geçen yıl yaşanan olayda A.B., A.O.'nun restoranına geldi. İddiaya göre kadına evlenme teklifi yapıp, elle tacizde bulundu. A.O. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan A.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma aşamasında dosya uzlaştırmacı A.B.'ye verildi. 2 tarafla da görüşme yapan uzlaştırmacı, A.O.’ya şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu, tedavi görmeye başladığını bildirerek, uzlaşmayı kabul edip etmediğini sordu. A.O. da şikayetinden şüphelinin Mehmetçik Vakfı’na 1000 lira bağış yapılması karşılığında vazgeçeceğini söyledi.
A.B.'nin Mehmetçik Vakfı’na 1000 lira bağış yapması üzerine A.O. şikayetini geri çekti.

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