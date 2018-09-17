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Mehmetçik yaptığı taklitle kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilgi gördü. Görevden dönen Mehmetçik yaptığı taklitle hem arkadaşlarını hem izleyenleri kahkahaya boğdu.

PARTNERAyaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...Ayaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...
Trende sakal tıraşı olan adamTrende sakal tıraşı olan adam
Ailesini omuzlarında taşıyan kadınAilesini omuzlarında taşıyan kadın
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Anahtar Kelimeler:
asker taklit mehmetçik

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