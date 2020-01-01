SİİRT (AA) - Siirt'te kırsal alanda yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla girdiği Siirt-Şırnak kara yolunda yer alan Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında ikramlarda bulunduğu vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aralarında kadın personelin de yer aldığı jandarma ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için drone ile kontrol yaptı, narkotik ve bomba arama köpekleriyle de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş ekipleri mobil plaka tanıma sistemi (PTS) ile yol güvenliğini sağlarken, trafik ekipleri de sürücülere alkol testi uyguladı, kimlik kontrolü yaptı.

- Pusu görevi yaptılar

Jandarma ekipleri, kırsal alandaki karakollarda yer alan kulelerde nöbet tuttu.

Pusu görevi yapan ekipler, dağ-taş demeden arazide görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğini sağladı.

Şehit Bahattin Baştan Kışlası'nda görevli bölük komutanı Başçavuş Hayati Fercan, görev öncesi hitap ettiği askerlere hayırlı bir yıl diledi.