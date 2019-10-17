HABER

Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinde son yıllardaki gelişim atağı, yerli ve milli silahların envantere kazandırılmasını sağladı - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da terörle mücadelesini yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmatla gerçekleştiriyor - Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadele ediyor - Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nda seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ye teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmaya başlandı

BEHÇET ALKAN - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmat kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Mehmetçik'in başarısı, milli ve yerli silahlarla artırılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı" ile 20 Ocak 2018'de başlatılan "Zeytin Dalı" harekatlarında dikkati çeken yerli silahlardan, 9 Ekim'den bu yana başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da etkin şekilde faydalanılıyor.

Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadelede ediyor.

Diğer taraftan tanklar, roket, obüs ve topçu bataryaları ile Türkiye'nin farklı yerlerinde üretilen sistemler, harekata ve kara birliklerine güç veriyor.

- KNT-76 ilk kez Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldı

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nda (MKEK) seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ye teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmaya başlandı.

Yaklaşık 800 metre etkili menzile sahip tüfekte bulunan keskin nişancı dürbünü "Keskin", termal silah dürbünü "Bozkurt 675" ile refleks nişangah ve lazer işaretleyici de milli imkanlarla üretildi.

- MPT-55 ve MPT-76 yine gözde

TSK'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT) serisi, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da gözde silahlar arasında yer alıyor.

Özel kuvvetler ve komandoların elinde bulunan, 400 metre etkili, 3 bin 600 metre azami menzile sahip MPT-55 ile geliştirilmiş modeli olan 600 metre etkili menzile sahip MPT-76, terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanılıyor.

MPT-55 ise yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla da dikkati çekiyor.

Dakikada 700 mermi atabilen, 4 kilo 180 gram ağırlığında gövde yapısına sahip ve 7,62 milimetre namlusu olan MPT-76 da teleskopik dipçik ve aynı zamanda el tutmağı vazifesi gören yere sabitleyici çatal ayağa sahip. Silaha, gece görüşü ve dürbün de takılabiliyor.

- TSK'nin çelik yumruğu M60T tankları

Kayseri 2. Ana Bakım Merkezi'ndeki modernizasyon projesi ile ilk kez bir Türk tankına reaktif zırh koruma kabiliyeti kazandırılmasıyla TSK'nin çelik yumruğu haline gelen M60T tankları, harekatta TSK'nin vurucu gücü olma potansiyeli ile öne çıkıyor.

Otomatik hedef takip sistemi ile hareketli halde atış kabiliyeti kazandırılan, yüzde 30 yan eğik, yüzde 60 dik engel aşma, yüzde 45 meyilli araziden inme, kasis geçiş testi, 90 derece engel aşma, hendek geçme ve yüzme testlerinden tam not alan tanklar, terör hedeflerini yok ediyor.

M60T tankları, sahip oldukları yüksek teknoloji sayesinde kendisine yöneltilen tanksavar füzelerini tespit edip önceden alarm ikaz vererek, tam koruma kalkanı sağlıyor.

- Teröristlere korku salan Fırtına obüsleri

Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilen, her türlü arazide hareket yeteneğine sahip olan Fırtına obüsleri, hareket halindeyken bile 30 saniyede atışa hazır hale geliyor.

Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde en önemli rollerden birini üstleniyor.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destekMinik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
Bursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdülerBursa’da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Şanlıurfa yerli ve milli silahlar

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.