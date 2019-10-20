Mehmetçik'e destek konvoyu

Tokat'ın Turhal ilçesinde Turhal Tuning Kulübü öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Mehmetçik'e Amasyalıların selamlarını ileteceklerini ifade eden Yeniçeri, "Konvoyumuzun amacı Mehmetçik'imize barış harekatında destek vermek, manevi olarak mesajımızı iletmek." dedi.

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere moral vermek olduğunu söyledi.

Bir vatandaş da ata binerek konvoya eşlik etti.

Meydanda toplanan ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okudu.

Turhal Tuning Kulübü Başkanı Kenan Durmaz, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e manevi destek olmak amacıyla konvoy düzenlediklerini belirterek, "Kendimiz onların yanında değiliz ama ruhumuz onlarla. Gerekirse buradaki tüm arkadaşlarımız, Turhal Tuning Kulübü olarak cepheye gitmeye canı gönülden hepimiz varız. Biz Turhal olarak Mehmetçiğimizin her daim yanındayız." dedi.

