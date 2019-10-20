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Mehmetçik'e destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Amasya ve Tokat'ın Turhal ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla Türk bayrağı donatılmış araçlarla konvoy düzenlendi

Amasya Tuning Kulübü tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla düzenlenen konvoyda 150 araç Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

Hacılar Meydanı'ndan başlayıp Saray Düzü Kışlası önünde son bulan konvoya katılan vatandaşlar asker selamı verip Mehmetçik'e yolladı.

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere moral vermek olduğunu söyledi.

Mehmetçik'e Amasyalıların selamlarını ileteceklerini ifade eden Yeniçeri, "Konvoyumuzun amacı Mehmetçik'imize barış harekatında destek vermek, manevi olarak mesajımızı iletmek." dedi.

- Tokat

Tokat'ın Turhal ilçesinde Turhal Tuning Kulübü öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İskele Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tur attı.

Bir vatandaş da ata binerek konvoya eşlik etti.

Meydanda toplanan ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okudu.

Turhal Tuning Kulübü Başkanı Kenan Durmaz, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e manevi destek olmak amacıyla konvoy düzenlediklerini belirterek, "Kendimiz onların yanında değiliz ama ruhumuz onlarla. Gerekirse buradaki tüm arkadaşlarımız, Turhal Tuning Kulübü olarak cepheye gitmeye canı gönülden hepimiz varız. Biz Turhal olarak Mehmetçiğimizin her daim yanındayız." dedi.

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