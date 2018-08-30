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Mehmetçik'in Afrin'de bulduğu leylek, tedavi edilip, doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

AFRİN'de görevli Türk askerleri tarafından kırsalda bitkin halde bulunan leylek, Hatay Tabiatı Koruma Derneğine teslim edildi ve tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- AFRİN'de görevli Türk askerleri tarafından kırsalda bitkin halde bulunan leylek, Hatay Tabiatı Koruma Derneğine teslim edildi ve tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı.
Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Hatay Şubesi Başkanı Abdullah Öğünç, Afrin'de görevli Mehmetçik tarafından leyleğin halsiz ve hasta bir şekilde bulunduğunu ve kendilerine teslim edildiğini söyledi. Leyleği, üyeleri veteriner Cihan Parlar tarafından teslim alınarak 4 günde sağlığına kavuştuğunu belirten Öğünç, "Leylek bir süre veteriner üyemizin yanında misafir edildi, tedavisi yapıldı. Biz de Kırıkhan'da hasta leyleği kendisi için korunaklı ve doğal ortama bıraktık" dedi.

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Mehmetçik'in Afrin'de bulduğu leylek, tedavi edilip, doğaya salındıMehmetçik'in Afrin'de bulduğu leylek, tedavi edilip, doğaya salındı

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