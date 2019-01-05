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Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Muğla'da çarşı iznine çıkan dört askerin, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri takdir topladı - Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çarşı iznine çıkan askerler, bir iş yeri önünde rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltti.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan dört er, hafta sonu çarşı iznine çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgardan katlandığını fark eden erler, iş yerine yöneldi. Askerlerin, çiçek saksısının üzerine çıkarak bayrağı düzelttiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Askerlerin davranışı, vatandaşlardan takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
asker Dalaman Muğla türk bayrağı

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