Mehmetçik'in bulduğu balık türü bilim adamlarını şaşırttı

MESUT VAROL - Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali dışında sadece mikrobiyalitteki tatlı suda yaşayan ve jandarma su altı timinin dalış sırasında fark ettiği 5-6 santimetre boyundaki yeni balık türü, araştırmacıları şaşırttı.

Van Gölü'nde 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan ve geçen ay İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin dalış sırasında rastladığı balığın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali dışında ilk kez rastlanan siyah benekli sarı renkli balık türünün habitat alanları, popülasyonu ve beslenme koşullarının belirlenmesi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından 6 kişilik uzman ekip oluşturuldu.

Aralarında YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Elp'in de bulunduğu ekip, mikrobiyalitin içerisindeki tatlı suda yaşayan balık türünün diğer özelliklerinin ortaya çıkarılması için Su Altı Timi ile Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi.