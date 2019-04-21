Mehmetçik'in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla 10 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Bölgede alan kılavuzu olarak görev yapan Adnan Genç, özellikle mart ve nisan aylarında tarihi yarımadaya ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler olduğunu belirten Genç, şöyle konuştu:

"Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor. Ülkemiz insanlarının bundan 104 yıl önce bizim için hangi fedakarlıklara katlandığını, dünyanın en büyük zırhlılarına, donanmasına, kısacası askeri birliklerine sahip olan düşman kuvvetlerine karşı ülkemizi nasıl imkansızlıklar içinde savunduklarını anlıyorlar. Ziyaretçilerimiz, 'O kahramanların hatırasına neler yapabiliriz?' düşüncesiyle buradan ayrılıyorlar."

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Adana'dan gelen Ahmet Can Tunç da Gelibolu Yarımadası'nın çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Çanakkale'ye ilk kez geliyorum. Burada yaşanan savaşı daha iyi hissettim. Bölge bizim tarihimizi daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Şu an burada yoğunluk var ama bana göre daha da fazla olması lazım." ifadelerini kullandı.