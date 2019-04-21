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Mehmetçik'in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı törenleri için yurdun dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gruplar halinde gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla otellerde yer bulunamıyor - Alan kılavuzu Adnan Genç: - "Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler, milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor" - Ziyaretçilerden Sultan Ekiz: - "Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık. Tarihimizi en iyi anlatan Çanakkale'ye geldiğim için çok mutluyum"

ÇANAKKALE (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği geziler kapsamında ziyaretçiler, ecdadın mezarları başında dua edip, minnet duygularıyla anıtları gezerek atalarını yad ediyor.

Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla 10 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

- Tarihi yarımadaya ziyaretçi akını

Bölgede alan kılavuzu olarak görev yapan Adnan Genç, özellikle mart ve nisan aylarında tarihi yarımadaya ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler olduğunu belirten Genç, şöyle konuştu:

"Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor. Ülkemiz insanlarının bundan 104 yıl önce bizim için hangi fedakarlıklara katlandığını, dünyanın en büyük zırhlılarına, donanmasına, kısacası askeri birliklerine sahip olan düşman kuvvetlerine karşı ülkemizi nasıl imkansızlıklar içinde savunduklarını anlıyorlar. Ziyaretçilerimiz, 'O kahramanların hatırasına neler yapabiliriz?' düşüncesiyle buradan ayrılıyorlar."

- "Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık"

Adana'dan gelen Ahmet Can Tunç da Gelibolu Yarımadası'nın çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Çanakkale'ye ilk kez geliyorum. Burada yaşanan savaşı daha iyi hissettim. Bölge bizim tarihimizi daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Şu an burada yoğunluk var ama bana göre daha da fazla olması lazım." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan gelen Sultan Ekiz, Türkiye hasretiyle yaşadıklarını anlatarak, "Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık. Tarihimizi en iyi anlatan Çanakkale'ye geldiğim için çok mutluyum. Çocuklarımı da tarihimizi daha iyi anlamaları için getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Çelikler, ailesiyle geldiği Çanakkale'de duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

- Hediyelik eşya satıcıları ilgiden memnun

Bölgede hediyelik ürünler satan Nuray Küçükler, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Küçükler, genellikle Çanakkale'nin simgeleri ile örgü bebeklerin ilgi gördüğü bilgisini verdi.

Salih Alkış ise binlerce vatandaşın tarihi yarımadaya geldiğini ifade ederek, "Ziyaretçi yoğunluğundan çok memnunuz. Gelen ziyaretçiler de bizden ürün alarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

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Çanakkale "Çanakkale Destanı" Şehitler Abidesi tarih yoğunluk

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