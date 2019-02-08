GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hain terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu. Çektiğim çileyi bir ben bir de Allah biliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz onun için güçlü ve diri olmamız lazım." dedi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde, Gaziantep'in son yıllarda kötü olaylar yaşadığını ancak bunların geride kaldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef aldığı günü anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"O zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı, ben de hemen yetişmeniz lazım dedim. Her şerde bir hayır var. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulunu topladı ve Fırat Kalkanı Harekatına karar verdi. Hain terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu. Çektiğim çileyi bir ben bir de Allah biliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz onun için güçlü ve diri olmamız lazım."