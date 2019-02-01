"Mehmetçik'in yeni süngüsü" göreve hazır

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC'nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran'a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, modern piyadenin vazgeçilmez unsurlarından olan otomatik havan konusunda yürüttüğü çalışmalarda sona geldi. "Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, ASELSAN tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi. İlk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi. Daha sonra BMC'nin Vuran aracına entegre edilen Alkar, görev yerine, geliştirip üreten ekip tarafından uğurlandı. Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan son atışlı testlerde başarısını ortaya koydu. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

Atışlı eğitimlerde izleme heyetinin beğenisini kazanan Alkar, 120 milimetre havan silah sistemi, son kontrollerin tamamlanmasıyla kullanıcı birliğine ulaştı. - Yoğun talep bekleniyor Alkar, ilk milli otomatik havan silah sistemi olma özelliğini taşıyor. Rakiplerine oranla atış yükünü daha fazla sönümleyerek 4X4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebilen Alkar'ın, yakın dönemde yurt içinden ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor. Dünyada çok az örneği olan araç üstü 120 milimetre havan silah sisteminin güvenlik güçlerine kazandırılması, ASELSAN'ın silah sistemleri alanında ulaştığı teknolojik gelişimin önemli göstergelerinden biri oldu. - Her koşulda görev yapabiliyor Geri tepme mekanizmasının atış sırasında platforma aktarılan atış yükünü en aza indirmesi sayesinde Alkar'ın entegre edilebileceği araç çeşitliliği artıyor. Yivli ve yivsiz namlu çeşidine göre 1,5-8 kilometre menzile ulaşabilen Alkar, 1 dakikadan kısa sürede atışa, 10 saniyeden kısa sürede de mevzi değiştirmeye hazırlanabiliyor.