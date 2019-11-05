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Mehmetçiklere mektup gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere mektup gönderdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere mektup gönderdi. Mektupları alan askerler, öğrencileri arayarak teşekkür etti.
Kocatepe Ortaokulunda 7-F sınıfı, harekatta görevli askerlere mektup yazdı. Yazılan mektuplar posta yoluyla Mehmetçiğe gönderildi. Sınıf olarak gönderilen mektuplar yerine ulaştı. Mektuplara karşı kayıtsız kalmayan askerler, cep telefonuyla görüntülü olarak arama yapıp, kendilerine mektup gönderen öğrencilere teşekkür etti.
Türkçe öğretmeni Ali Osman Erciyas, "Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Türk milleti olarak askerlerimizin yanında olmak içn ben ve öğrencilerimiz mektup yazmak istedik. Çocuklarımız Türkçe dersinde öğrendiğimiz mektupları yazdı. Çocuklarımızda duygularını en saf bir şekilde ifade etti. Buradan onlarla birlikte mektuplarımızı posta yoluyla Mehmetçiğimize gönderdik. Aradan bir kaç hafta geçti, askerlerimizden de bizlere geri dönüş oldu. Bizleri görüntülü olarak aradılar. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Son olarak şunu söylüyorum Türk milleti olarak her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız.
Öğrencilerden Sudenur Kayaalp ise, "Mehmetçiklerimiz şu anda Suriye’de. Bizim için mazlumlara yardım ediyorlar. Onlara zarar gelmesin diye canla başla çalışıyorlar. Biz Türkiye olarak her zaman onları yanıdayız ve olmaya devam edeceğiz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Buradan onları çok sevdiğimizi bir kez daha söylüyorum. Mektupları gönderdikten sonra askerlerimiz bizleri aradı, sınıf olarak çok mutlu olduk" diye konuştu.

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