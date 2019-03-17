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Mehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

Mehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.
Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Cemil Baykal, emrindeki askerlerle birlikte 'Rengarenk' projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşıp, ihtiyaç sahibi anaokul öğrencilerini tespit ediyor. Ekipler şu ana kadar 5 mahallede 50 anaokul öğrencisine resim defteri, sulu ve kuru boyalar ile giyim yardımında bulundu. Yardımları alan minik öğrenciler askerlere teşekkür ederken projenin devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Mehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımıMehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımıMehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımıMehmetçik'ten anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı

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