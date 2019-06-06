Ardahan'da bayramda trafik denetimi yapan Mehmetçik, sürücülere hem trafik kurallarını hatırlattı hem de şeker ikram etti.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında jandarma ile polis ekiplerince Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında sürücüleri durduran güvenlik güçleri sürücülerin belgeleri kontrol etti, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunup bilgilendirici broşürler dağıttı.

Özellikle yoğunluğun yaşandığı Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak uygulama noktasındaki sürücülerin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücülerden Hakan Yılmaz da trafik uygulamalarının güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Jandarma bayramda da bizim güvenliğimiz için çalışıyor, bayramımızı kutluyor, hem de ikramda bulunuyor, tabi ki bunlar bizim için. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

