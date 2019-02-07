Mehmetçik'ten Çanakkaleli yardım kuruluşuna anlamlı destek

ÇANAKKALE (AA) - ENGİN ÖREN - Suriye'de görevli bir grup Türk askeri, aralarında topladıkları parayı Çanakkale'de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan sivil toplum kuruluşuna gönderdi.
Üyeleri doktor, avukat, akademisyen gibi meslek gruplarının yanı sıra ev kadınları ile emeklilerden oluşan ve 2017 yılında kurulan Çanakkale Güç Birliği Platformu, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.
Sosyal medyada yapılan "100 yol arkadaşı arıyorum" çağrısıyla faaliyetine başlayan platform, kadın, çocuk, gençlik, tespit, etkinlik, yaşlılar, kültür sanat, ödül ile esnaf komisyonları aracılığıyla yardımlarını sürdürüyor. Platforma bir destek de Suriye'deki Türk askerinden geldi. Kuruluşun yöneticilerine ulaşan Mehmetçikler, çocuklara giysi ve bot yardımı için topladıkları 7 bin 405 lirayı gönderdi.
Çanakkale Güç Birliği Platformu Başkanı Nadide Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluştan bu yana geçen 15 ayda hayırseverlerin katkılarıyla binlerce kişiye ulaşarak ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyledi.
Altın, 28
Ocak'ta kendisinin cep telefonuna, "İş arkadaşlarımız ile
aramızda bir miktar para topladık. Yardıma ihtiyaç duyan
çocuklar için elbise, mont ve bot alalım dedik. Fakat ihtiyaç
sahiplerine ulaşamadık. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Parayı dernek hesabınıza yollasak ihtiyaç sahiplerine ulaşıp
dağıtabilir misiniz?" yazılı bir mesaj geldiğini ifade etti.
Mesajı gönderen askerle irtibat kurduğunu belirten Altın, parayı platformun hesabına yatırabileceğini söylediğini aktardı.
- "Şimdi bizde çok büyük bir emanet var"
Altın, Türkiye'den kilometrelerce uzakta,
Suriye'de vatan savunmasında bulunan bir askeri birliğin bu davranışından onur ve gurur duyduklarını vurguladı.
Bağışçı askerlerin, platformun varlığından sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu dile getiren Altın, bu paranın yardıma muhtaç çocuklar için toplandığını söyledi.
Nadide Altın, şunları kaydetti:
"Şimdi bizde çok büyük bir
emanet var. Tüm arkadaşlarımla her zaman olduğu gibi gerçek
ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Aynı amaca hizmet ettiklerinden
emin olduğumuz diğer derneklerimize de bildirip, onların
bildikleri kişileri de katıp daha çok çocuğa dokunmaya
çalışıyoruz. Herkes bu konuda alarma geçti. Çocuklar için
yapılacak alışverişi de Çanakkale'deki bize en uygun fiyatları
verebilecek esnafımız ile yapacağız. Bağlantılı olarak
onlara da yardımcı olunacak. Önümüzdeki hafta içinde emanetler
yerine ulaşacaktır. Sevgili Mehmetçiklerimiz, bu anlamlı
bağışınız sayesinde en az 60 çocuğumuz ve aileleri mutlu
olacak. Herkes adına teşekkürlerimizi, minnetimizi, sevgilerimizi,
saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'ım sizi, vatan savunmasındaki
tüm Mehmetçiklerimizi korusun."
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