Mehmetçik'ten Çanakkaleli yardım kuruluşuna anlamlı destek

Sosyal medyada yapılan "100 yol arkadaşı arıyorum" çağrısıyla faaliyetine başlayan platform, kadın, çocuk, gençlik, tespit, etkinlik, yaşlılar, kültür sanat, ödül ile esnaf komisyonları aracılığıyla yardımlarını sürdürüyor. Platforma bir destek de Suriye'deki Türk askerinden geldi. Kuruluşun yöneticilerine ulaşan Mehmetçikler, çocuklara giysi ve bot yardımı için topladıkları 7 bin 405 lirayı gönderdi.

Üyeleri doktor, avukat, akademisyen gibi meslek gruplarının yanı sıra ev kadınları ile emeklilerden oluşan ve 2017 yılında kurulan Çanakkale Güç Birliği Platformu, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Altın, 28

Ocak'ta kendisinin cep telefonuna, "İş arkadaşlarımız ile

aramızda bir miktar para topladık. Yardıma ihtiyaç duyan

çocuklar için elbise, mont ve bot alalım dedik. Fakat ihtiyaç

sahiplerine ulaşamadık. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Parayı dernek hesabınıza yollasak ihtiyaç sahiplerine ulaşıp

dağıtabilir misiniz?" yazılı bir mesaj geldiğini ifade etti.

Mesajı gönderen askerle irtibat kurduğunu belirten Altın, parayı platformun hesabına yatırabileceğini söylediğini aktardı.

- "Şimdi bizde çok büyük bir emanet var"

Altın, Türkiye'den kilometrelerce uzakta,

Suriye'de vatan savunmasında bulunan bir askeri birliğin bu davranışından onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

Bağışçı askerlerin, platformun varlığından sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu dile getiren Altın, bu paranın yardıma muhtaç çocuklar için toplandığını söyledi.

Nadide Altın, şunları kaydetti:

"Şimdi bizde çok büyük bir

emanet var. Tüm arkadaşlarımla her zaman olduğu gibi gerçek

ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Aynı amaca hizmet ettiklerinden

emin olduğumuz diğer derneklerimize de bildirip, onların

bildikleri kişileri de katıp daha çok çocuğa dokunmaya

çalışıyoruz. Herkes bu konuda alarma geçti. Çocuklar için

yapılacak alışverişi de Çanakkale'deki bize en uygun fiyatları

verebilecek esnafımız ile yapacağız. Bağlantılı olarak

onlara da yardımcı olunacak. Önümüzdeki hafta içinde emanetler

yerine ulaşacaktır. Sevgili Mehmetçiklerimiz, bu anlamlı

bağışınız sayesinde en az 60 çocuğumuz ve aileleri mutlu

olacak. Herkes adına teşekkürlerimizi, minnetimizi, sevgilerimizi,

saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'ım sizi, vatan savunmasındaki

tüm Mehmetçiklerimizi korusun."

