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Mehmetçik'ten dağ keçisi yavrusuna şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Mehmetçik'ten dağ keçisi yavrusuna şefkat eli

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da köylülerce arazide bulunan dağ keçisi yavrusu askerler ve köylülerce bir süre biberonla beslenip koruma altına alındı.

Refahiye ilçesi Kayı köyü yakınlarında köylülerin boş arazide bulduğu dağ keçisi yavrusu, bölgede görev yapan askerlere teslim edildi.

15 gün önce doğduğu belirtilen keçi, bir süre burada köylüler ve Mehmetçik tarafından biberonla süt verilerek beslendi.

Keçi yavrusu daha sonra askerlerce koruma altına alınması amacıyla Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. Görevlilere teslim edilen keçi buradaki sağlık kontrolünün ardından 2 gün biberonla beslendi.

Keçi yavrusu daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilerek burada koruma altına alındı.

Dağ keçisinin merkezde bir süre beslendikten sonra doğaya salınacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dağ Keçisi Erzincan

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