HABER

Mehmetçik'ten "drone" destekli uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirdikleri uygulamada sürücüleri uyardı

Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirdikleri uygulamada sürücüleri uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Erzurum karayolunun Kümbetli köyü kavşağında "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

"Drone" destekli uygulamada, mayın arama köpeği "İrmik" ve arama kurtarma köpeği "Gazel" de görev aldı. Şüpheli görülen araçlarda yapılan aramalar köpeklerle gerçekleştirildi.

Havadan kaydedilen görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza kesti.

Drone destekli uygulamalar 25 noktada 178 personel tarafından gerçekleştirildi.

Farklı bölgelerde gerçekleştirilen uygulamaya katılan 356 personel ise kahvehane, gıda satış yeri, restoran ve otellerin de aralarında bulunduğu 177 iş yerini denetledi.

PARTNERHerkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...Herkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...
İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!
Yaralı martı, çocuklar sayesinde tedaviye alındıYaralı martı, çocuklar sayesinde tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Drone destekli uygulama Kars Kars Jandarma Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.