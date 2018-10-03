Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirdikleri uygulamada sürücüleri uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Erzurum karayolunun Kümbetli köyü kavşağında "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

"Drone" destekli uygulamada, mayın arama köpeği "İrmik" ve arama kurtarma köpeği "Gazel" de görev aldı. Şüpheli görülen araçlarda yapılan aramalar köpeklerle gerçekleştirildi.

Havadan kaydedilen görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza kesti.

Drone destekli uygulamalar 25 noktada 178 personel tarafından gerçekleştirildi.

Farklı bölgelerde gerçekleştirilen uygulamaya katılan 356 personel ise kahvehane, gıda satış yeri, restoran ve otellerin de aralarında bulunduğu 177 iş yerini denetledi.

