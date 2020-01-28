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Mehmetçikten Elazığ'daki depremzedelere 129 bin lira nakdi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

Mehmetçikten Elazığ'daki depremzedelere 129 bin lira nakdi yardım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı personeli ile eğitimi devam eden 30. dönem kursiyer uzman erbaşların katılımıyla 129 bin 61 lira yardım toplandı.

AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ve AFAD hesabına yatırılan 129 bin 61 liralık yardım makbuzu, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Hasan Başkök ve rütbeli personelin hazır bulunduğu ziyarette Karabük Valisi Fuat Gürel'e teslim edildi.

Örnek davranışları dolayısıyla Ürkmezer, Başkök, rütbeli personel ile kursiyerleri tebrik eden Vali Gürel, tüm vatandaşları depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Vatandaşların "DEPREM" yazıp 1866'ya göndererek afetzedelere 10 lira bağış yapabileceğini, isteyen vatandaşların da açılan banka hesap numaralarına bağışta bulunabileceklerini aktaran Gürel, "Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan komutanlık personeli ile kursiyerlerce toplanan 350 mont, 100 içlik, 250 kazak ile çeşitli kışlık giyeceklerin bulunduğu koliler AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı deprem Elazığ Karabük Karabük Valisi Fuat Gürel yardım

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