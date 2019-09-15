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Mehmetçik'ten insanlık dersi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandolar, birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste yardım eli uzattı.

Mehmetçik'ten insanlık dersi

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'de sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandolar, birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste yardım eli uzattı. Kadın terörist, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ediyor. Komandolar, Hakkâri kırsalında sıcak temas sağladığı teröristlerden birini yaralı olarak yakaladı. Çıkan çatışma sonrasında yaralanan ve saklandığı çalılıkların arasında tespit edilen kadın teröristin teslim olma anı da görüntülendi. Görüntüde, Mehmetçiğin, birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste, olası bir saldırısına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından uzattığı yardım eli de görüntülerde yer aldı.
'İMKÂN BULDUĞUNUZ ANDA ÖRGÜTTEN KAÇIN'
İlk müdahalesi gerçekleştirilen teröriste 'korkmaması ve sakin olması' yönünde telkinler yapılırken Mehmetçik tarafından su verildi. Tedavisi yapılan terörist, askerlerin sorusu üzerine, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından bölücü terör örgütünden ayrılmaya çalışan çok sayıda gencin olduğunu belirten kadın terörist, onlara yönelik "İmkan bulduğunuz anda kaçın" çağrısında bulundu.
KANDIRILARAK DAĞA ÇIKARILDI
12 yaşında kandırılarak bölücü terör örgütüne katıldığını, Ayn el Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığını, sonrasında Gara'daki PKK kamplarına geçtiğini belirten terörist kadın, terör örgütüne katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade etti.
AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ
Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı. Ailesine ulaşılmasının ardından komutanın, "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor" diye seslendiği baba, "Ben de can atıyorum" ifadesiyle karşılık verdi. Kızının sesini duymasının ardından "Yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken telefonu alan anne kızıyla görüştü.
'KIZINIZ ARTIK GÜVENLİ ELLERDE'
Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan, babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçiğe teşekkür etti. Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Mehmetçik'ten insanlık dersiMehmetçik'ten insanlık dersiMehmetçik'ten insanlık dersiMehmetçik'ten insanlık dersi

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