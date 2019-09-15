Mehmetçik'ten insanlık dersi

Hakkari'de sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandolar, birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste yardım eli uzattı. Kadın terörist, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ediyor. Komandolar, Hakkâri kırsalında sıcak temas sağladığı teröristlerden birini yaralı olarak yakaladı. Çıkan çatışma sonrasında yaralanan ve saklandığı çalılıkların arasında tespit edilen kadın teröristin teslim olma anı da görüntülendi. Görüntüde, Mehmetçiğin, birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste, olası bir saldırısına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından uzattığı yardım eli de görüntülerde yer aldı.

'İMKÂN BULDUĞUNUZ ANDA ÖRGÜTTEN KAÇIN'

İlk müdahalesi gerçekleştirilen teröriste 'korkmaması ve sakin olması' yönünde telkinler yapılırken Mehmetçik tarafından su verildi. Tedavisi yapılan terörist, askerlerin sorusu üzerine, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından bölücü terör örgütünden ayrılmaya çalışan çok sayıda gencin olduğunu belirten kadın terörist, onlara yönelik "İmkan bulduğunuz anda kaçın" çağrısında bulundu.