Mehmetçikten Kosova Eğitimine destek

NATO’nun Kosova’da barış gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde eğitimi destekleme projesi çerçevesinde Sağlık Meslek Lisesi’ne laboratuvar malzemesi alımını gerçekleştirdi.

İpek Sağlık Meslek Lisesi’ne çağdaş laboratuvar kazandıran Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, projeksiyon cihazı ve perde, dizüstü bilgisayar, LCD televizyon, 40 adet tabure ve 40 adet masa, 5 adet dolap, alçı kesme makinası, polisaj makinası ve çeşitli laboratuvar malzemesi bağışladı. Eğitimi destekleme projesinin hayata geçirilmesi vesilesiyle düzenlenen törende konuşan İpek Belediyesi Eğitim Müdürü Besim Avdimetaj, İpek Sağlık Meslek Lisesi Müdürü ve İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri, desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini dile getirdi. Konuşmacılar, Kosova’ya ve İpek’e her alanda, ilk sırada da eğitim alanında yapılan desteklerin, Kosova’nın devlet, İpek’in şehir olarak gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkısı olacağını belirtti.

Başkan Muhaxheri, laboratuvar malzemelerinin Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin, mesleki eğitim görmeleri taleplerini karşılayacağını ve modern bir okul için gerekli olan şartların sağlandığına dikkat çekerek, "Mesleki okuldan mezun olduktan sonra öğrencilerin iş hayatına daha hazırlı olacaklardır” ifadesini kullandı. Muhaxheri, bu önemli destekten dolayı Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı’na şükranlarını ifade etti.

Eğitimi destekleme projesi nedeniyle düzenlenen törene katılan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Numan Baş, Kosova’da eğitim projelerine desteklerinin giderek artacağını belirterek, projeler kapsamında eğitim alanının ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Törenin sonunda Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Numan Baş, İpek Sağlık Meslek LiseSsi Müdürü tarafından takdirname verildi.

