HABER

Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:11 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da doğum sancıları üzerine Mehmetçik tarafından hastaneye yetiştirilen ve doğan kızına, harekattan esinlenerek 'Pınar' adını veren Suriyeli aile, askeri heyet tarafından evinde ziyaret edildi.

ANKARA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da doğum sancıları üzerine Mehmetçik tarafından hastaneye yetiştirilen ve doğan kızına, harekattan esinlenerek 'Pınar' adını veren Suriyeli aile, askeri heyet tarafından evinde ziyaret edildi. Askerlerin çeşitli hediyeler verdiği Suriyeli aile ise Mehmetçiğe bir kez daha teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı sırasında doğum sancısı tutan ve Türk askeri tarafından hastaneye yetiştirilen Suriyeli ailenin Tel Abyad'daki evlerinde ziyaret edildiğini bildirdi. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren Mehmetçik, doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi. Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere haber veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla Türkiye'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

PINAR BEBEK, ASKER AMCALARINI AĞIRLADI

Öte yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tel Abyadlı Ziheyye kardeşimiz Mehmetçiklerimiz tarafından 25 Ekim‘de Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmış ve dünyalar tatlısı Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Tel Abyad’daki evine dönen Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı" denildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar
Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım ettiYürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a turist akını! 12 milyon 690 bin...

Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Bartın'da vahşet! 6 köpek ölü bulundu

Vahşet! Hepsi ölü bulundu

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.