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Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.

Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi

​DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.
Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisiMehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisiMehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisiMehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi

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