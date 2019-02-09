Mehmetçik'ten yardım eli

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşa Mehmetçik yardım eli uzattı. Üs bölgesinde misafir edilen 2'si çocuk 42 kişi yolun yeniden ulaşıma açılmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8-9 Şubat'ta Hakkari'nin güney bölümündeki Serbest ve Çığlı yerleşim birimleri arasında yoğun tipi ve kardan dolayı yol kapandı. Kapanan yol nedeniyle 15'i kadın ve 2'si çocuk 42 kişi mahsur kaldı.

Bunun üzerine Mehmetçik, yolda mahsur kalanlara yardım eli uzattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Serbest Üs Bölgesinde yaklaşık 2 saat misafir edilen vatandaşlara sıcak içecek ve yiyecek ikramı yapıldı.

Karayolları ekibinin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu açmasının ardından vatandaşlar üs bölgesinden uğurlandı.

