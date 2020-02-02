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Mehtap Algül'den Uraz Kaygılaroğlu açıklaması! 'Hayranı olduğunuz erkeklerin...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı'nın başarılı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Mehtap Algül bu iddialar üzerine sessizliğini bozdu ve sert bir açıklama yaptı.

Mehtap Algül'den Uraz Kaygılaroğlu açıklaması! 'Hayranı olduğunuz erkeklerin...'

Kendisi gibi oyuncu Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kaygılaroğlu çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmazken, Algül sessizliğini bozdu.

Çıkan haberleri yalanlayan Algül paylaşımında, geçtiğimiz aylarda Fatih'te cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'ye de yer verdi.

"Kalbinizi güzel tutun" diyen Algül, şu ifadeleri kullandı:

Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk yaşıyor mu? Mehtap Algül gündeme bomba gibi düştüUraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk yaşıyor mu? Mehtap Algül gündeme bomba gibi düştü

"İlk başlarda gülerek takip ettiğimiz haberler ulusal basının ilk sayfalarını süsleyecek kadar abartılınca müdahale etmemiz gerekti. Keşke bu haber vitrininde yaptığımız projeler ile yer alsaydık ama olsun dedik.

'SİBER ZORBALIKTAN BAHSETMEK İSTİYORUM'

Öncelikle birlikte anıldığımız Uraz Bey ile ortak müzik zevkimizden başka kesişme noktamız yoktur ama ilgi bu kadar üzerimizdeyken, hali hazırda mesleğimin sosyal medya fenomenliğinden bir tık farklı olduğu iletişimi kullanarak şu "siber zorbalık"tan bahsetmek isterim.

Çünkü bundan sonra yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri ile bu kadar gündeme geleceğimize inanmıyorum. Hadi yalan haber çıktı da düştük bir şeyin içine; hiçbir kadın, hayranı olduğunuz erkeklerin yanında barbie bebek gibi dolaşmak zorunda değil. Bir kadın bu ülkede bir erkeğin sevgilisi olmaktan ziyade çok daha güzel özelliklere sahip olabilir.

İyi bir arkadaştır mesela, iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici, iyi bir insan sadece... Ya da iyi olmak zorunda da değil. Sırf oturduğunuz yerden çirkin dediğiniz için çok değil 1 ay önce kaybettik canım Sibel'i...

İkimizin arasındaki tek fark benim yaşanmışlıklarımın farklı olması... Kalbinizi güzel tutun. Canım ülkemde hep beraber tartışıp, düzelteceğimiz başka şeylerde buluşmak üzere..."

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