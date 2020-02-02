Mehtap Algül'den Uraz Kaygılaroğlu açıklaması! 'Hayranı olduğunuz erkeklerin...'

Kendisi gibi oyuncu Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kaygılaroğlu çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmazken, Algül sessizliğini bozdu.

Çıkan haberleri yalanlayan Algül paylaşımında, geçtiğimiz aylarda Fatih'te cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'ye de yer verdi.

"Kalbinizi güzel tutun" diyen Algül, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başlarda gülerek takip ettiğimiz haberler ulusal basının ilk sayfalarını süsleyecek kadar abartılınca müdahale etmemiz gerekti. Keşke bu haber vitrininde yaptığımız projeler ile yer alsaydık ama olsun dedik.

'SİBER ZORBALIKTAN BAHSETMEK İSTİYORUM'

Öncelikle birlikte anıldığımız Uraz Bey ile ortak müzik zevkimizden başka kesişme noktamız yoktur ama ilgi bu kadar üzerimizdeyken, hali hazırda mesleğimin sosyal medya fenomenliğinden bir tık farklı olduğu iletişimi kullanarak şu "siber zorbalık"tan bahsetmek isterim.

Çünkü bundan sonra yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri ile bu kadar gündeme geleceğimize inanmıyorum. Hadi yalan haber çıktı da düştük bir şeyin içine; hiçbir kadın, hayranı olduğunuz erkeklerin yanında barbie bebek gibi dolaşmak zorunda değil. Bir kadın bu ülkede bir erkeğin sevgilisi olmaktan ziyade çok daha güzel özelliklere sahip olabilir.