Mehtap Bayri doğum gününde şov yaptı!

Oyuncu Mehtap Bayri doğum gününü Karaköy Ferahfeza'da Nebahat Çehre ile ortak kutladı. İkili, pastanın mumlarını birlikte üflediler.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI İSTEMEDİ

Çok sayıda davetlinin katıldığı partinin finalinde sürpriz vardı; erkek dansçılar sahneye çıktı. Mehtap Bayri, şov sırasında görüntü alınmasını istemedi. Dostlarına "Buraya oturmaya değil, eğlenmeye geldik. Ancak sizden ricam; cep telefonlarınızı çantanıza kaldırın, Instagram'dan canlı yayın yapmayın" dedi.

KONUKLARDAN BİRİ GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİ

Ne var ki konuklardan biri dayanamayıp bu anları gizlice görüntüledi ve sosyal medya hesabında paylaştı. Mehtap Bayri parti bitiminde, "Ben 15, Nebahat Çehre 26 Mart doğumlu. Birlikte kutlamak gurur ve heyecan verici. Yüzlerimiz hep gülsün" diye konuştu.

Nebahat Çehre de "Bizim yaşımız yok. Kayıtları sildik" diyerek kahkaha attı.

Meraklısı için not: Mehtap Bayrı 41, Nebahat Çehre 74 yaşına bastı.