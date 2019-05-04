Mehter gösterisi için Fransa'ya giderken rahatsızlandığı Venedik'te hastanede kaldı -2

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

takımında çalışmaya başladı. 10 gün önce de Fransa'da bir etkinlikte gösteri yapmak üzere 60 kişilik ekip ile yola çıktı. Ancak Turus, kendilerini taşıyan otobüs İtalya'ya geldiğinde rahatsızlandı. Mehter takımındaki arkadaşları, Turus’u en yakın hastaneye götürüp, bıraktı. Ardından da yollarına devam etti. Bağırsak düğümlenmesi teşhisiyle ameliyat edilen Turus halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR-Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)- BURSA'dan Fransa'da yapılacak mehteran gösterisinde yer almak üzere çalıştığı dernek üyeleriyle yola çıkan Ömer Turus (59), İtalya’da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Turus'un takım arkadaşları ise yollarına devam ederek, Fransa'ya gitti. Turus'un kızı Hatice İnal, babasını 9 gündür İtalya'daki hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir başına bırakıldığını öne sürerek, mehteran takımına tepki gösterdi. İnal, babasını Türkiye'ye getirecek maddi imkanları olmadığını söyledi.

Hatice İnal, "Babam, İznik merkezli bir derneğin mehter takımıyla Fransa'daki bir etkinlikte görev alacaktı. Gösteriyle Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıtacaklardı. Ancak, İtalya'da rahatsızlanınca dernektekiler babamı hastaneye bırakıp, yollarına devam ediyorlar. Babamla, konsolosluk ve hastane yetkilileri ile ilgileniyorlar. Ancak babamın yabancı dili yok bu nedenle sağlıklı şekilde tedavisini sürdüremiyor. Konsolosluk yetkilileri bir yakınının gelmesi gerektiğini söyledi. Eşim gitmek istedi ancak yol ve pasaport masraflarının altından kalkamadık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Babamı orada rehin bırakmak istemiyorum. Babamın hafızasında şu an sorun var. Kendini Bursa'da zannediyor, sürekli 'gelin beni alın' diyerek, sitem ediyor. Ne hastane masraflarını ne de yol parasını karşılayacak imkanımız var. Hastane masrafları için 500 bin de olabilir, 100 bin de olabilir denildi. Ne kadar masraf olduğuna dair bir bilgi alamıyoruz. Sorduğumuzda 'buraya gelin' cevabını alıyoruz” dedi.

İtalya'daki hastanede tek başına olan Ömer Turus’un ailesi, konsolosluk ve bölgede bulunan Türk dernekler ile iletişime geçerek, babalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor. İtalya'ya gidecek maddi imkanları olmadığını söyleyen Turus’un kızı Hatice İnal, babasının Türkiye’ye getirilebilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

"ARKADAŞLARI BABAMI İTALYA’DA YALNIZ BIRAKTI"

Babasının arkadaşları tarafından İtalya’da yalnız bırakıldığını söyleyerek, tepki gösteren İnal, “Dernekten 'biz görevimize devam etmek zorundayız' diyorlar. 60 kişi gidiyor, 40 kişi görevli ama bir kişi bile babamın yanında kalmıyor. 'Biz ilgilendik, hastaneye bıraktık' diyorlar" dedi.

MEHTERAN DERNEĞİ BAŞKANI: HASTAYI, KONSOLOSLUĞA EMANET ETTİK

İznik Mehteran Derneği Başkanı Halil Aydın ise ailenin iddialarına şöyle yanıt verdi:

“Ömer Turus yolculuk sırasında İtalya'da rahatsızlandı.Otobüste olan doktorumuz, durumunun kötü olduğunu belirtti. Ambulansa haber verdik. Ambulans ve polis geldi. Hastaneye geldiğimizde bir milletvekilimize ulaştık. O da Milano Konsolosluğu’nu aradı. Konsolosluk görevlileri, ‘Hasta artık bizim himayemizde. Buradaki görevliler hastayla ilgilenecekler, siz programınıza devam edin’ dediler. Biz de programımıza devam ettik. Dönerken de konsoloslukla irtibat halinde olduk. Hastaneye gitmemize gerek olmadığını söylediler. Biz de Bursa’ya döndük. Avrupa’daki hastaneler hastanın yakını olmadığı sürece ziyaret ve refakat kabul etmiyor. Bizim de elimiz kolumuz bağlı olduğu için ayrılmak zorunda kaldık.”

