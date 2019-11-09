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Mehteranın çorbacıbaşı, 15 yılda 100 engelliye sandalye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan Yılmaz Çelik (64), engelli vatandaşlara yardım için çalışıyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan Yılmaz Çelik (64), engelli vatandaşlara yardım için çalışıyor. Mehterde toplanan bahşiş ve saha komiserliğinden biriken paralarla yardım yapan Yılmaz, 100'ncü tekerlekli sandalyeyi yürüme güçlüğü çeken Feyzullah Demir'e (75) teslim etti.
Orhan Gazi Mehteranı Sevenler Derneği Başkanı ve çeşitli mehteran takımlarında çorbacıbaşı (mehter takımının nönünde yürüyen kişi) olarak görev yapan Yılmaz Çelik, gösterilerde elde edilen bahşişlerle engellileri tekerlekli sandalye sahibi yapıyor. Son olarak alınan tekerlekli sandalye, Atatürk Mahallesi'nde 3 yıldan beri yürüme zorluğu yaşayan Feyzullah Demir'e teslim edildi. Feyzullah Demir'in eşi Emir Ayşe Demir, "Eşim yalnız yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeye kavuşması çok iyi oldu. Tekerlekli sandalye için teşekkür ederiz" dedi.
'BAHŞİŞLER TEKERLEKLİ SANDALYE OLUYOR'
Bugüne kadar 100'ncü tekerlekli sandalyeyi verdiklerini belirten Yılmaz Çelik, "Mehteran gösterilerine gittiğimizde bizlere bahşiş verilir. Biz bu bahşişleri bir arada toplayarak, yürüyemeyen engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alıyoruz. Aynı zamanda amatör futbol maçlarında saha komiserliği yapmaktayım. Buradan aldığım parayı da tekerlekli sandalye için harcıyorum. Her engelli akülü sandalye kullanamıyor. Biz de tekerlekli sandalye alıyoruz. 15 yılda 100 civarında engelli kardeşimize tekerlekli sandalye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz" dedi.

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