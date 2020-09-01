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Meis Adası'na 'asker çıkaran' Yunanistan'a Çavuşoğlu'ndan net mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasıyla ilgili, "Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur." dedi.

Meis Adası'na 'asker çıkaran' Yunanistan'a Çavuşoğlu'ndan net mesaj

Bakan Çavuşoğlu, 'Yunanistan Meis Adası'na asker çıkardı' şeklinde basına yansıyan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın." dedi.

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