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Meis Adası'na Askeri Yığınak İddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

31.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Türkiye’nin sadece 2,8 mil uzağındaki Meis Adası’na sivil teknelerle asker gönderdiğine dair iddialara Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Meis Adası'na Askeri Yığınak İddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Yunanistan’ın Türkiye’nin sadece 2,8 mil uzağındaki Meis Adası’na sivil teknelerle asker gönderdiğine dair iddialara Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 1947 yılında imzalanan Paris Barış Antlaşması’na atıfta bulunuldu. Açıklamada “Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Oruç Reis Gemisi’yle Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerine başlaması sonrasında Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyon yükseldi. Türkiye son olarak Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak NAVTEX ilanını 1 Eylül tarihine kadar uzatmıştı.

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