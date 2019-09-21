Meis adasına geçmek için turist gibi otele yerleşmişler

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, bir otelde turist gibi konaklayan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeyi planlayan, 23 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeli organizatör Salih El İbrahim(21) tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa süreli teknik ve fiziki takibin ardından, 19 Eylül günü düzenlediği operasyonla 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 25 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye, Filistin ve Irak uyruklu kaçakların, Demre'deki bir otelde turist gibi konakladıkları ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek için yola çıktıkları belirlendi.

İKİSİ ORGANİZATÖR ÇIKTI

Soruşturma aşamasında yakalanan kaçaklardan 2'sinin organizatör olduğu belirlendi. 23 kaçak göçmen Antalya Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörler Suriyeliler Salih El İbrahim (21) ve A.İ.(25), sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

A.İ. serbest bırakılırken, İzmir'den geldiği ve grubu Meis Adası'na geçirmeye çalıştığı belirlenen Salih El İbrahim, tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

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