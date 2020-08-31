Meis: Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin tepkisi sonrası 'Nöbet değişimi alışılagelmiş bir durum' dedi

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Meis Adası'nın silahlandırılmadığını, "adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir" denildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göndermeler yaparak, "bir ülkenin, tehdit altında bulunması halinde gerek kara kıtasını gerekse adalarını koruma hakkı olduğunu" öne sürmüştü.

Aynı yetkililere göre Yunanistan, bundan kaynaklanan haklarını kullanarak, "Ege'deki Yunan adalarının savunmasına yönelik her türlü önlemi almakla mükellef".

Fransız haber ajansında (AFP) yayımlanan iki fotoğraftan birinde, bir grup Yunan askeri normal sefer yapan feribotlardan çıkarken görülüyordu.

Diğer fotoğrafta ise yine aynı feribota başka bir grup Yunan askeri binerken görüntülenmişti.

'Doğalgaz araştırmalarına karşı'

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapacağını açıklamıştı.