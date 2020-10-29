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Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Meizu, sürpriz bir şekilde Meizu 17 ailesi için MEMC güncellemesini yayınladı.

Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu

Meizu Technology’nin resmi WeChat’inde yer alan bir mesaja göre Meizu 17 serisi bir kez daha önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, MEMC dinamik enterpolasyon dengeleme teknolojisini getirerek yeni bir sistem işlevi yükseltmesine öncülük ediyor.

Raporlara göre, MEMC dinamik enterpolasyon dengeleme teknolojisine ek olarak, bu güncelleme ayrıca GPU sürücü güncelleme stratejisi, “Flyme” hızlı eşleştirme, kamera otomatik pozlama-odak kilidi ve yeni görüntü düzenleme işlevlerini de içeriyor.

MEMC GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu güncelleme, 28 Ekim’de deneme alımlarına başlayacak ve resmi sürüm aralık ayı başlarında yayınlanacak.

MEİZU 17 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.6 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran (HDR10+, 90Hz yenileme hızı DCI-P3 Gamut desteği)
Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 7nm Mobile Platform yonga seti (1 x 2.84GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz CPU)
Adreno 650 GPU
17 – 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 3.1 dahili depolama
17 Pro – 12GB LPPDDR5 RAM / 256GB UFS 3.1 dahili depolama
17 – 64 Megapiksel Sony IMX686 sensör f/1.8 diyafram + 6P lens + 8 Megapiksel Samsung 4H7 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel derinlik sensörü Sony IMX362 f/1.9 diyafram + 5 Megapiksel makro lens Samsung 5E9 sensor f/1.9 diyafram
17 Pro – 64 Megapiksel Sony IMX686 sensör f/1.8 diyafram + 6P lens +328 Megapiksel Samsung 4H7 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel derinlik sensörü Sony IMX362 f/1.9 diyafram + 5 Megapiksel makro lens Samsung 5E9 sensor, f/1.9 diyafram
20 Megapiksel f/2.2 diyafram ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 160 x 77.2 x 8.5 mm
Ağırlık: 199 gram
5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
4.500 mAh kapasiteli batarya

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