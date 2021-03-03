HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Meizu 18 ve Meizu 18 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Meizu 18 ve Meizu 18 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

03.03.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meizu 18 ve Meizu 18 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, Meizu 18 ve Meizu 18 Pro'yu resmen lanse etti. Meizu'nun yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları, Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyorlar ve Xiaomi Mi 11, Galaxy S21 gibi premium sınıf Android amiral gemilerine doğrudan rakipler.

Meizu beklenen lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin bir süredir Meizu 18 serisi ile sahne alması bekleniyordu. Nitekim bugün yani 3 Mart günü Meizu sahneye çıktı ve Meizu 18 ile birlikte premium sınıfı hedefleyen Meizu 18 Pro kamuoyunun beğenisine sunuldu.

MEİZU 18 ÖZELLİKLERİ

Meizu 18'in özelliklerinden başlayalım isterseniz. Akıllı telefon 6.2 inç büyüğünde 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefonun camı dört kenarından kavisli. Bu da tasarım dilini farklı kılıyor gibi görünüyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 888 işlemcisinden alırken, bu işlemcinin yanında 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Meizu 18 özellikleri

Meizu 18'in arka tarafında 64 MP'lik ana kamera, 16MP'lik ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera (3x zoom) yer alıyor. Ancak 3D ToF sensörü yok. Meizu 18'in ön tarafındaki delikte ise 20 MP'lik selfie kamerası var. Son olarak Meizu 18'in 36W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim.

MEİZU 18 PRO ÖZELLİKLERİ

Meizu 18 Pro'nun özellikleri aslında bir anlamda Meizu 18 ile benzeşiyor. 18 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ön camın dört tarafı yine kavisli. Ekranın altında Meizu 18'de olduğu gibi bir parmak izi tarayıcısı var. Meizu 18 Pro, Snapdragon 888 işlemcisine, 8 GB/12 GB RAM'e ve 128 GB/256GB depolama alanı seçeneğine sahip. Android işletim sistemli akıllı telefonda 40W kablolu şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile 4.500mAh batarya yer alıyor.

Meizu 18 Pro özellikleri

Meizu 18 Pro'nun arkasında dört kamera var. Ana kamerada 50 MP'lik Samsung GN1 sensör bulunurken, hemen yanına 32MP'lik ultra geniş kamera konumlanıyor. Ayrıca 8MP'lik telefoto kamera (3x zoom) ve bir 3D ToF sensörü yer alıyor. Ayrıca Meizu 18 Pro'nun ön tarafındaki nokta çentikte ise 44 MP'lik bir selfie kamerası olduğunu ekleyelim.

MEİZU 18 VE MEİZU 18 PRO FİYATI

Meizu 18'ler bugün Çin'de ön satışa çıktı ve 8 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak. Meizu 18, beyaz, mavi ve mor renklerde gelecek ve fiyatlar şöyle olacak:

Meizu 18 fiyatı
8 GB RAM / 128GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 680 dolar
8 GB RAM / 256GB dahili depolama alanına sahp model: Yaklaşık 727 dolar
12 GB RAM/ 256GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 763 dolar

Meizu 18 Pro fiyatı
8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 763 dolar
8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 851 dolar
12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 928 dolar

Meizu 18 Pro, beyaz, mavi ve gri renklerde satışa sunulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
İlginç olay! Meğer Instagram yanlışlıkla yapmışİlginç olay! Meğer Instagram yanlışlıkla yapmış
Kariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarasıKariyer.net iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Instagram beğeni sayıları görülmüyor denmişti! Meğer yanlışlıkla yapılmış

İlginç olay! Meğer Instagram yanlışlıkla yapmış

iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı!

Bilim insanının cebinde iPhone patladı!

Microsoft, Çin'i "ABD'deki kurumların elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle" suçladı

Saldırı için Çin'i suçladılar!

Twitter Spaces, Clubhouse'dan önce Android'e geldi

Clubhouse'un en büyük rakibi, Clubhouse'tan önce geldi

WhatsApp 'kendi kendini yok eden fotoğraflar' özelliği için çalışıyor!

WhatsApp'a beklenmedik yenilik!

Elon Musk Starbase kentini kurmak istiyor!

Elon Musk kendi şehrini kuruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.