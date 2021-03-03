Meizu 18 ve Meizu 18 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Meizu beklenen lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin bir süredir Meizu 18 serisi ile sahne alması bekleniyordu. Nitekim bugün yani 3 Mart günü Meizu sahneye çıktı ve Meizu 18 ile birlikte premium sınıfı hedefleyen Meizu 18 Pro kamuoyunun beğenisine sunuldu.

MEİZU 18 ÖZELLİKLERİ

Meizu 18'in özelliklerinden başlayalım isterseniz. Akıllı telefon 6.2 inç büyüğünde 3200x1440 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefonun camı dört kenarından kavisli. Bu da tasarım dilini farklı kılıyor gibi görünüyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 888 işlemcisinden alırken, bu işlemcinin yanında 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Meizu 18'in arka tarafında 64 MP'lik ana kamera, 16MP'lik ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera (3x zoom) yer alıyor. Ancak 3D ToF sensörü yok. Meizu 18'in ön tarafındaki delikte ise 20 MP'lik selfie kamerası var. Son olarak Meizu 18'in 36W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim.