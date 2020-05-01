Meizu M10 bize neler sunuyor?

Meizu, tıpkı Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çin menşeili firma. Kısa sürede popülaritesini arttıran teknoloji üreticisi Çin pazarının dışına çıkarak çeşitli ülkelerde satışa başladı. Türkiye’de Meizu’nun satış yaptığı ülkelerden bir tanesi. Meizu M10 ön paneli 6.5 inç büyüklüğünde 720×1600 (HD+) piksel çözünürlüğünde IPS LCD panel. Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Damla Çentikli Ekran Teknolojisi, 450 cd/m² (nit) Parlaklık, 1500:1 Kontrast Oranı telefonun sahip olduğu bazı ekran özellikleri.

Meizu M10 gücünü 8 Çekirdekli 2.6 GHz hızında MediaTek MT6757CD (Helio P25) yonga setinden alıyor. 16nm fabrikasyon süreci sonucunda üretilen bu yonga setine ek olarak Mali-T880 MP2 grafik işlemcisi mevcut. Her ne kadar telefonun 2GB/3GB RAM ve 32GB depolama alanı seçenekleri olsa da Bim’de satılan M10 3GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Telefonda 128GB’a kadar harici depolama alanı desteği de bulunuyor.

MEİZU M10’UN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka gövdede yer alan ana kamera 13MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip ve 1080p(FullHD) video kaydı alabiliyor. Telefonda yer alan diğer iki kamera 2MP çözünürlüğünde. Arka gövdede yer alan kameraların hemen sağında parmak izi okuyucu teknolojisi mevcut. Ön tarafa baktığımızda ekranın orta üst kısmında damla çentikli 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.