Meizu M6T alınır mı?

2018 yılının Mayıs ayında tanıtılan ve Kasım ayında piyasaya sürülen telefon MediaTek MT6750 işlemci kullanıyor. Bu yonga setinde Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 ana işlemci Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 yardımcı işlemci kullanılıyor. Grafik işlemcisi olarak Mali-T860 MP2 tercih edilmiş. Bu teknik detaylar sizi cezbetmediyse kafanızda bir şeyler oluşması için AnTuTu puanından bahsedelim. Orta seviye telefon modellerinin AnTuTu puanı 300.000’lerden başlıyor. Meizu M6T AnTuTu puanı ise 50.400 olarak tespit edilmiş. Giriş seviye telefonlar arasında fiyatı bu seviyede olan telefonlar için normal bir puan olduğunu belirtelim.

Telefonda 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunduğunu belirtelim. Bu hafıza 128GB’a kadar arttırılabilir. Yani Meizu M6T microSD kart desteği sunuyor. Gelelim diğer özelliklere.

BİM'DE SATIŞA ÇIKACAK MEİZU M6T'NİN ÖZELLİKLERİ

Meizu M6T 5.7 inç büyüklüğünde 720×1440 (HD+) piksel çözünürlüğünde IPS LCD teknolojisini barındıran bir ön panele sahip. Telefonda 3300 mAh’lık bir batarya mevcut. Bu batarya giriş seviyesi modellerde olduğu gibi bu modelde de hızlı şarj olmuyor. Bu telefon micro USB şarj kablosu ile şarj edilebiliyor.