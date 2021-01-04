Mekanik anahtar türleri nelerdir? Linear, Tactile ve Clicky ne demek?

Hangi anahtarlar sesli, hangi anahtarlar hızlı veya hangi renk hangi anahtarları ifade ediyor?

Tüm bunları bilmeden bir tercihte bulunmak, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

İşte bu kafa karışıklığı ve karmaşaya bir son vermek için üç ana mekanik anahtar türü olan Linear, Tactile ve Clicky mekanik anahtar türlerinin başlıca özelliklerini, örnekleriyle anlatmaya karar verdik. Umarız bu video sayesinde mekanik klavye konusunda eğer bir kafa karışıklık yaşıyorsanız bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız.

