Meke Gölü nerede? Meke Gölü eski halini aratıyor

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan ve her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Meke Gölü tamamen kurumuş durumda. Bölgede yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle tek damla suyu kalmayan Meke Gölü eski halini aratıyor. Masmavi suları ile "Dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan Meke Gölü'nün yeni hali görenleri hem hayrete düşürüyor, hem de üzüyor.
Meke Gölü olarak bilinen krater gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alıyor. Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sinde sapaktan 2 km içeride bulunuyor.
Meke Krater Gölü adını çevresinde yaşayan meke kuşlarından alıyor. Meke kuşları çevresi sazlıklarla kaplı sığ sulara sahip göllerde yaygın olarak görülüyor. Meke Gölü de bu kuşların doğal yaşam alanlarından biri olarak biliniyor.
Pleistosen çağda yaşanan volkanik bir patlama sonucu ortaya çıkan krater, zamanla suyla dolarak bir göle dönüşmüştür. Yaklaşık 9 bin yıl önce yaşanan ikinci patlama sonucunda ise gölün ortasında bir volkan konisi daha oluşmuş, o da suyla dolarak ikinci bir göl daha oluşmuştu.
Meke Gölü deniz seviyesinden 981 metre yükseklikte yer almaktadır. Burada birinci krater gölün uzunluğu 800 metre, genişliği ise 500 metredir. Bu göl 12 metre derinliğe sahiptir. Volkan konisinde bulunan ikinci göl ise 25 derinliktedir ve tuzlu bir suya sahiptir.
Meke Gölü'nü oluşturan krater yapısı en şiddetli yağmurları bile hemen emecek özelliktedir. Bu nedenle gölün yapısı yüzyıllardır bozulmadan korunmuştur. Ancak son yıllarda bu havzada yaşanan kuraklık ve bunun yanı sıra yeraltı sularının bilinçsizce kullanılması nedeniyle Meke Gölü yaz aylarında tamamen kurumaktadır.