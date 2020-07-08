Meke Gölü nerede? Meke Gölü eski halini aratıyor

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan ve her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Meke Gölü tamamen kurumuş durumda. Bölgede yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle tek damla suyu kalmayan Meke Gölü eski halini aratıyor. Masmavi suları ile "Dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan Meke Gölü'nün yeni hali görenleri hem hayrete düşürüyor, hem de üzüyor.

Meke Gölü olarak bilinen krater gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alıyor. Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sinde sapaktan 2 km içeride bulunuyor.

Meke ismi nereden geliyor?

Meke Krater Gölü adını çevresinde yaşayan meke kuşlarından alıyor. Meke kuşları çevresi sazlıklarla kaplı sığ sulara sahip göllerde yaygın olarak görülüyor. Meke Gölü de bu kuşların doğal yaşam alanlarından biri olarak biliniyor.

Nasıl oluştu?

Pleistosen çağda yaşanan volkanik bir patlama sonucu ortaya çıkan krater, zamanla suyla dolarak bir göle dönüşmüştür. Yaklaşık 9 bin yıl önce yaşanan ikinci patlama sonucunda ise gölün ortasında bir volkan konisi daha oluşmuş, o da suyla dolarak ikinci bir göl daha oluşmuştu.